Тюменцы могут отправиться на медиахакатон "Первые кадры" в Мурманск

14 октября на базе Мурманского арктического университета стартует второй Всероссийский студенческий медиахакатон "Первые кадры". Он направлен на улучшение навыков создания видео и повышение профессионального мастерства. Подать заявку можно в сообществе во ВКонтакте "Российская студенческая весна | Студвесна | РСМ".

Участниками проекта могут стать студенты колледжей и университетов в возрасте от 16 до 35 лет. Приглашаются команды из 4-х человек и индивидуальные участники: сценаристы, операторы, режиссеры, продюсеры, актеры и актеры дубляжа.

Событие будет состоять из нескольких этапов:

Заочный этап — отбор 60 участников на основе их портфолио. Он продлится до 23 сентября.

Очный этап состоится в Мурманске. Молодые люди пройдут обучение, поработают в командах и под руководством опытных специалистов разработают собственные проекты в 7 номинациях: "музыкальный клип", "документальный ролик", "проморолик", "юмористический ролик", "анимационный ролик", "короткометражный фильм", "свободная форма".



Финал — просмотр конкурсных работ, составление шорт-листа и награждение победителей. Он состоится 19 октября, сообщает Мегатюмень.