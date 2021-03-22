Программа радио "Шансон-Тюмень" стала лучшей на конкурсе в Екатеринбурге

В Екатеринбурге завершился фестиваль качественной журналистики и редакционных технологий "Вместе медиа. Урал".
С 18 по 20 марта журналисты, пиарщики и другие специалисты сферы медиа со всего Уральского федерального округа слушали лекции экспертов из федеральных российских СМИ, обсуждали современное состояние журналистики и подвели итоги конкурса текстов и радиоработ.
В этом году подано 213 работ от 50 редакций из 15 городов. В номинации "Новости" лучшей признана информационная программа радио "Шансон-Тюмень". Тюменская информационная редакция во главе с Дмитрием Камозиным привезла из Екатеринбурга почетную бронзу!
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