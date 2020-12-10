Екатерина Андреева откроет "MEDIA стажировку" в Тюмени

Пресс-служба Медиацентра молодежной политики Тюменской области.

Журналист и ведущая программы "Время" на Первом канале Екатерина Андреева откроет марафон "MEDIA стажировка" в Тюмени онлайн-лекцией "Кто владеет информацией, тот владеет миром: как отличить истину от гипотезы. Личный опыт и секреты профессионального мастерства". Участники обсудят принципы работы в современной журналистике, а также смогут задать свои вопросы.

Онлайн-встреча организуется для молодых журналистов, пройдет она 14 декабря в 19:00 в закрытом формате, для участия необходимо зарегистрироваться.

"MEDIA стажировка" — это онлайн-марафон для выпускников-журналистов и молодых специалистов, которые хотят работать в тюменских СМИ. Он пройдет с 14 по 21 декабря в инстаграм-аккаунте @mediajob.tmn. Для участия необходимо подписаться на аккаунт в Инстаграм и зарегистрироваться на сайте.

Участники пройдут образовательную программу от федеральных и региональных экспертов по направлениям "TV", "Радио", "Текст" и "Digital". Победители получат стажировки телеканале "Тюменское время" и ВГТРК "Регион-Тюмень", на радиостанциях "Dipol FM" и "МИР", в интернет-газетах "Вслух.ру" и "Тюменская область сегодня", а также в информационном агентстве "Тюменская линия".

Лекции прочтут создатель telegram-канала "Планерка" Александр Литвинов, креативный редактор медиа "Фокус" ВКонтакте Мария Карнакова, первый заместитель генерального директора "Сибинформбюро" Роман Мамонтов, руководитель службы информационных программ ТВ и РВ ГТРК "Регион-Тюмень" Роман Явныч, программный директор "Диполь FM" Ренат Мансуров, главный редактор "Вслух.ру" Богдан Логинов, экс-шеф-редактор "АиФ в Западной Сибири", редактор-консультант "Тюменская область сегодня" Юрий Пахотин, сообщает пресс-служба Медиацентра молодежной политики Тюменской области.