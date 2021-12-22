Павел Девайкин возглавил Союз журналистов Тюменской области

"Павел Девайкин - профессиональный журналист. С августа 2018 года является генеральным директором ЗАО ИА "Сибинформбюро" (г.Тюмень)", - отмечается в сообщении.

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