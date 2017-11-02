Тюменский музейный комплекс приглашает на экскурсии в "Ночь искусств"

Музейный комплекс имени Словцова приглашает жителей и гостей Тюмени на экскурсии по фондохранилищу в "Ночь искусств", 4 ноября, с 16:00 до 00:00.

Как сообщили в пресс-службе Тюменского музейно-просветительского объединения, музейные хранители проведут захватывающие экскурсии в хранении коллекций и реставрационные мастерские:

"Искусство реставрации". Экскурсия в реставрационные мастерские и лаборатории. Мастер-класс "Реставрация иконы" в 16:00, 18:00, 20:00, 22:00 Стоимость билета: 200 руб, 150 руб. — льготные категории (группа не более 15 человек).

"Тысяча шагов в историю". Экскурсия по фондохранению с посещением выставок: "Искусство художественной обработки металлов", "Искусство иконописи", "Искусство фотографий", "Деревянная резьба" в 16:00, 18:00, 20:00, 22:00, 23:00. Стоимость билета: 300 руб, 150 руб. — льготные категории (группа не более 15 человек).

"Шедевры живописи". Лекция о видах и жанрах изобразительного искусства с показом подлинных предметов из фондов Музейного комплекса Словцова в 17:30, 19:30. Стоимость билета: 200 руб, 150 руб. — льготные категории (группа не более 15 человек).

На эти экскурсии действует предварительная продажа билетов.

Музейный комплекс им.И. Я. Словцова расположен по адресу: г. Тюмень, ул. Советская, 63. Тел. (3452)45-35-90. Возрастное ограничение: 6+.