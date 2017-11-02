Где в Тюмени найти бесплатный Wi-Fi?

Что делать, если мобильный интернет закончился в самый неподходящий момент – тогда, когда вам нужно срочно отправить сообщение или проверить почту? Оставаться на связи поможет городской Wi-Fi.

Самая большая сеть общедоступного Wi-Fi в российских регионах – у "Дом.ru". Оператор организовал хот-споты почти в 12 000 точек по всей стране, из них почти 100 находятся в нашем городе. Сеть работает в кафе, торговых центрах, образовательных учреждениях, спортивных и развлекательных центрах, отелях.

Чаще всего жители и гости Тюмени выходят в интернет в кафе, гостиницах и спортклубах. С января по сентябрь в сети DOM.RU Wi-Fi зафиксировано более 150 тысяч уникальных посетителей.

Почти 94% пользователей выходили в Сеть со смартфонов и мобильных телефонов, 4% - с планшетов, 2% – с ноутбуков. Топ-5 брендов мобильных устройств возглавляет Apple (65%), за ним следуют Samsung (16%), Lenovo, Sony и Nokia (4%).

Скорость доступа к сети при гостевом входе – от 3 Мбит/c, клиенты "Дом.ru" выходят в сеть на максимально доступной скорости. Этого достаточно, чтобы комфортно общаться и работать: делиться новостями и фото в социальных сетях и мессенджерах, смотреть видео, слушать музыку, проверять почту.

Ближайшую Wi-Fi точку можно быстро найти в бесплатном мобильном приложении "Дом.ru Wi-Fi" для iOS и Android.