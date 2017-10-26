Тюмень за день: 26 октября

В Тюмени продолжается уборка снега

Глава администрации города Тюмени Александр Моор вечером 25 октября провел заседание оперативного штаба по стабилизации ситуации и решения проблем, связанных с уборкой снега с улиц и дворовых территорий.

В Тюмени загорелась крыша пятиэтажного жилого дома

Сегодня утром, 26 октября, 07:18 произошло открытое возгорание крыши на пятиэтажном жилом доме №26 по улице Парфёнова в Тюмени. Общая площадь крыши - 800 кв. м.

Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени спас жизни тысячам детей

Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени — в числе мировых лидеров по своему профилю. Одним из приоритетных направлений ФЦН является оказание высокотехнологичной медицинской помощи детям. Здесь уже вернули здоровье тысячам малышей, половина из них — в возрасте до года. Наиболее сложные операции проводит главный врач Федерального центра нейрохирургии, профессор Альберт Суфианов.

"Афиша Тюмень" и "Радио 7" запустили совместный проект для горожан

Сообщество "Афиша Тюмень" и радиостанция "Радио 7" запустили новый совместный проект – радиоафишу. Теперь о самых интересных мероприятиях города тюменцы смогут узнавать по радио.

Культурная афиша Тюмени на ноябрь: Ночь искусств и череда концертов звезд эстрады

В ноябре артисты готовы порадовать тюменских зрителей разнообразием программ и представлений. Подробнее - в Топе самых интересных событий, представленном Тюменским концертно-театральным объединением совместно с проектом "Афиша Тюмени".

Ряды губернаторских стипендиатов пополнили 89 человек

Аспиранты и студенты тюменских вузов, колледжей и техникумов 25 октября получили удостоверения именных стипендиатов губернатора Тюменской области. Уже более полутора тысяч человек удостоены такого звания. В новом 2017-2018 учебном году его обладателями стали еще 89 человек.