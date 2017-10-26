Культурная афиша Тюмени на ноябрь: Ночь искусств и череда концертов звезд эстрады

В ноябре артисты готовы порадовать тюменских зрителей разнообразием программ и представлений. Подробнее - в Топе самых интересных событий, представленном Тюменским концертно-театральным объединением совместно с проектом "Афиша Тюмени".

Любители театрального искусства откроют для себя ноябрьскую программу со спектакля "Господа Головлёвы", который покажут 3 ноября в большом зале Тюменского драматического тетра. В постановке - хроника семьи, в которой разрушаются все устои и ценности.

В День народного единства, 4 ноября, все площадки Тюменского концертно-театрального объединения участвуют во Всероссийской культурно-образовательной акции "Ночь искусств". Основные мероприятия акции пройдут под девизом "Искусство объединяет". Запланированы интерактивные занятия, перформансы, мастер-классы, выставки, спектакли и другие культурные мероприятия.

В этот же день у тюменцев появится возможность сходить на спектакль всей семьей в Тюменский кукольный театр и получить скидку 30% на каждый билет при единовременной покупке трех билетов. В праздничные выходные будут идти спектакли: "Курочка ряба", "Колобок", "Загадки природы", "Легенда о драконе", "Игрушки", "Айболит".

С 8 по 12 ноября на сцене Тюменского драматического театра свои спектакли представит Государственный русский драматический театр Удмуртии. В программе спектакли "Вечера на хуторе близ Диканьки", "Личная жизнь", "Ужин дураков", "Чайка", "Между небом и землей" и "Аленький цветочек".

С юбилейным концертом на сцене Тюменской филармонии 9 ноября выступит Лев Лещенко. Певец исполнит полюбившиеся зрителям композиции.

В ноябре Тюменская филармония, также порадует зрителей концертами Александра Панайотова, маэстро Антона Шароева, Филиппа Киркорова, Пелагеи, Александра Розенбаума, Ирины Круг, группы "Кипелов". Каждый сможет организовать свой досуг в зависимости от интересов и симпатий к тому или иному артисту.

22 ноября на сцене Тюменского драматического театра зрители смогут посмотреть пьесу "Прощание с бумагой" Евгения Гришковца. А на следующий день в Тюменской филармонии состоится показ спектакля "Чудики", в основу которого положены девять рассказов русского режиссера и писателя Василия Шукшина, девять рассказов — девять ролей Фёдора Добронравова.