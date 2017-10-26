Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени спас жизни тысячам детей

Фото пресс-службы ФЦН

Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени — в числе мировых лидеров по своему профилю. Одним из приоритетных направлений ФЦН является оказание высокотехнологичной медицинской помощи детям. Здесь уже вернули здоровье тысячам малышей, половина из них — в возрасте до года. Наиболее сложные операции проводит главный врач Федерального центра нейрохирургии, профессор Альберт Суфианов.

Специалисты центра помогают пациентам даже, казалось бы, в безнадежных случаях, когда ни одна другая клиника не берется за лечение. В ФЦН Тюмени оказывают помощь при врожденных аномалиях, эпилепсии, опухоли мозга и позвоночника, устраняют последствия травм и повреждения нервов.

"Мы активно используем малотравматичные технологии, оборудование, которое позволяет минимизировать травмы для детского организма и более радикально и точно подходить к хирургии", — рассказал заведующий детским нейрохирургическим отделением ФЦН Юрий Якимов.

Центр принимает на лечение детей из всех регионов России и зарубежных стран. При этом вся высокотехнологичная медицинская помощь гражданам РФ оказывается абсолютно бесплатно. Консультацию специалистов можно получить в заочной форме через сайт учреждения http://fcn-tmn.ru/.

"Опыт наших сотрудников очень большой. Практически ни один центр в России не выполняет такое количество операций, в том числе самых сложных. Дети — наше будущее, поэтому врачи Федерального центра нейрохирургии делают всё, чтобы наши самые маленькие пациенты выросли здоровыми, сильными и активными людьми", — отметил главный врач ФЦН в Тюмени, профессор Альберт Суфианов.