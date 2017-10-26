В Тюмени продолжается уборка снега

Глава администрации города Тюмени Александр Моор вечером 25 октября провел заседание оперативного штаба по стабилизации ситуации и решения проблем, связанных с уборкой снега с улиц и дворовых территорий.

Днем упор сделан на подметание тротуаров и проезжей части, расчистку центральных магистралей и автобусных остановочных карманов. В дневную смену было очищено 45% тротуаров и 65% остановок, сообщают в администрации города. За сутки на полигон поступило более 7 тысяч куб. м снега.

18 подрядных организаций наводят порядок на 1200 км городских дорог. Улично-дорожная сеть Тюмени поделена на сектора (маршруты), это позволило эффективно расставить технику на линии. Схемы движения уборочной техники составлены с учетом загруженности районов города, интенсивности и скорости движения на конкретных участках дорог.

Расчистка дорог проводится круглосуточно с максимальным использованием всех ресурсов, особенно в ночные часы. В минувшую ночь на магистралях планировалось задействовать 273 самосвалов, погрузчиков, подметальной и другой техники.

По информации ГИБДД зафиксировано днем два ДТП учетного характера. Что свидетельствует о том, что тюменцы внимательны на дорогах и с пониманием относятся к сложившейся ситуации.

Городской штаб призывает владельцев автомобилей не оставлять машины на обочинах дорог. Из-за сужения проезжей части на дорогах начали возникать большие транспортные пробки, нарушился график движения общественного транспорта.