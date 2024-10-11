В Тюмени з сутки выпало 7 мм осадков

Фото - Официальный канал администрации города Тюмени

Семь миллиметров осадков за сутки выпало в Тюмени, ликвидация последствия снегопадов — в приоритете, сообщили в администрации города.

"На утреннем селекторе в администрации города Тюмени одним из важнейших стал вопрос оперативной уборки снега с городских пространств. Работы должны проводиться в усиленном режиме и активном темпе. Управляющим компаниям напомнили, что в первую очередь должны быть очищены от снега входные группы многоквартирных домов, самые востребованные у жителей тротуары, подходы к мусорным площадкам. Также им стоит обратить внимание на наличие сосулек, свисающего с козырьков жилых домов снега, чтобы обезопасить пешеходов", - сообщают в администрации.

У дорожных служб в приоритете — очистка участков дорог с большим автомобильным и автобусным трафиком. Необходимо сделать всё, чтобы тюменцам было безопасно и удобно перемещаться по городу, подчеркивают в администрации города.