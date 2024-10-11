Дорожные службы в Тюменской области из-за снегопадов работают в усиленном режиме

Фото ГУС ТО

В Тюменской области с утра 10 октября начались снегопады, к утру 11 октября на земле образовался снежный покров, сегодня снова ожидается мокрый снег, гололед, порывы ветра могут достигнуть 17 м/с. Максимальная температура воздуха - +1 градус.

В Тюмени спецтехника проводит противогололедную обработку проезжей части. Госавтоинспекция Тюменской области призывает водителей соблюдать скоростной режим, пешеходам советуют быть предельно осторожными.

В Главном управлении строительства ТО сообщают, что ночью дорожные службы активно работали над обработкой региональных дорог. Для этого была задействована специальная техника, которая равномерно распределяла противогололедные материалы по проезжей части. Это позволило предотвратить образование гололеда и обеспечить безопасное движение транспорта.

"Резкое похолодание до -3 градусов, сопровождающееся обильным снегопадом, потребовало слаженной работы дорожных служб. В связи с неблагоприятными погодными условиями, заблаговременно было принято решение о проведении превентивных мер для обеспечения безопасности на региональных дорогах с высокой интенсивностью движения", - пояснили ситуацию на дорогах в ГУС.

Погода остается нестабильной, дорожные службы продолжают работать в усиленном режиме, чтобы обеспечить безопасность на региональных дорогах.