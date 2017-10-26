Ряды губернаторских стипендиатов пополнили 89 человек

Аспиранты и студенты тюменских вузов, колледжей и техникумов 25 октября получили удостоверения именных стипендиатов губернатора Тюменской области. Уже более полутора тысяч человек удостоены такого звания. В новом 2017-2018 учебном году его обладателями стали еще 89 человек.

Это заслуженная оценка ваших успехов, обратился к молодым людям в приветственном слове Владимир Якушев:

"Ваше желание трудиться и достигать высоких результатов в учебе и общественной жизни заслуживает самых больших похвал. Знаю, что многие из вас уже выбрали свой профессиональный путь. Не сомневаюсь, вы будете успешными и реализуете свой потенциал. Ведь в Тюменской области для этого созданы все условия и возможности. Растет число инновационных компаний и производств. Открывается доступ к различным региональным ресурсам - технопаркам, индустриальным паркам, научно-технологическим и исследовательским центрам крупных корпораций. Каждый из вас может быть востребован на производстве и в серьезных исследовательских проектах. Но для этого нужно упорно работать и быть на голову сильнее конкурентов. Каждому из вас это по силам! Слова благодарности я адресую сегодня и вашим наставникам. Только истинные профессионалы способны передать опыт и знания подрастающему поколению, направить своих учеников по верному пути".

Удостоверения ребятам по поручению главы региона вручила директор областного департамента социального развития Ольга Кузнечевских, сообщает пресс-служба губернатора.

В ответном слове студент ТюмГУ Лев Азанов высказал мнение, что это почетное звание станет дополнительным стимулом для личностного и профессионального роста, для активной научной деятельности. Обладатели удостоверений также поблагодарили своих педагогов и наставников.