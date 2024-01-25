Талантливые спортсмены региона могут претендовать на госстипендии

В Тюменской области объявлен отбор претендентов на назначение государственных спортивных стипендий. Ее получат 83 молодых талантливых спортсмена.

В отборе могут участвовать спортсмены Тюменской области, которым на момент проведения соревнований было не больше 23-х лет (включительно), проходящие спортивную подготовку, являющиеся членами спортивных сборных команд Тюменской области и победителями или призерами следующих всероссийских и международных соревнований в 2023 году:

- первенств России, Европы или мира по видам спорта;

- финальных соревнований по видам спорта Спартакиады учащихся России, Спартакиады инвалидов России.

Положение о государственных спортивных стипендиях в Тюменской области, утвержденное постановлением правительства Тюменской области от 21.11.2012 № 471-п, размещено на официальном портале органов государственной власти Тюменской области здесь.

Документы для участия в отборе необходимо направить в срок не позднее 07 марта 2024 года в департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области по адресу: г. Тюмень, ул. Первомайская, 34/1, каб. 202.

Консультацию и дополнительную информацию по участию в отборе можно получить по телефону (3452) 42-77-30, по электронной почте GalimzhanovaOS@72to.ru, главный специалист - Галимжанова Ольга Станиславовна.