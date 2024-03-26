Стипендиатами главы Тюмени станут 250 школьников

В Тюмени определились со списком школьников, которые могут претендовать на получение стипендии главы города. Из 538 заявок отобрано 250, сообщил глава города Руслан Кухарук.

Рейтинг достижений юных тюменцев в Тюмени формируются более десятилетия, в него входят школьники, показавшие высокие результаты в учебе. С 2018 года стипендии выплачиваются и ребятам, достигшим успехов в сфере искусства и культуры, физической культуры и спорта.

В заседании комиссии участвовали не только специалисты департаментов, но и представители родительской общественности учебных заведений.Все члены комиссии были ознакомлены со списком одаренных детей и методикой оценки, которая позволяет в зависимости от уровня значимости их достижений определить рейтинг воспитанников школ и учреждений культуры и спорта.

2В этом году в комиссию поступило 538 заявок. Количество талантливых детей, претендующих на стипендию, ежегодно растет. Было принято решение увеличить объем бюджетных средств, и в этом году стипендии будут выплачиваться 250 школьникам, которые отлично учатся, занимают призовые места на федеральных и региональных олимпиадах, активно участвуют в жизни школы и города, а также в спортивных и творческих состязаниях. По моему предложению в образовательных учреждениях пройдут торжественные вручения признательностей и нагрудных значков стипендиатам и наставникам", - сообщил Кухарук.

Родителям ребят, которые не вошли в перечень стипендиатов этого года, вручат признательности, где будут подчеркнуты их достижения.