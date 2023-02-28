Минобрнауки принимает заявки на стипендии Президента РФ для обучения за рубежом

Минобрнауки России начинает прием заявок на назначение стипендий Президента России для обучения за рубежом, стипендию смогут получить 40 студентов и 60 аспирантов российских университетов и научных организаций, сообщает пресс-служба министерства.

Государственная поддержка покроет расходы на обучение в вузе, расположенном на территории дружественного государства.

"Для участия в отборе студенту или аспиранту до 27 апреля необходимо представить ответственному за оформление конкурсной заявки от вуза комплект документов. Подробная информация о требованиях по оформлению пакета документов доступна в объявлении на проведение конкурса", - говорится в сообщении.