Минобрнауки принимает заявки на стипендии Президента РФ для обучения за рубежом

18:45 28 февраля 2023
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Минобрнауки России начинает прием заявок на назначение стипендий Президента России для обучения за рубежом, стипендию смогут получить 40 студентов и 60 аспирантов российских университетов и научных организаций, сообщает пресс-служба министерства. 

Государственная поддержка покроет расходы на обучение в вузе, расположенном на территории дружественного государства.

"Для участия в отборе студенту или аспиранту до 27 апреля необходимо представить ответственному за оформление конкурсной заявки от вуза комплект документов. Подробная информация о требованиях по оформлению пакета документов доступна в объявлении на проведение конкурса", - говорится в сообщении.

Теги: наука , стипендии , студенты
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