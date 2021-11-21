Юным талантам в Тюмени платят стипендии главы города

Одаренные и талантливые ученики школ ежемесячно получают стипендию главы города Тюмени в размере тысячи рублей. В муниципальном бюджете на эти цели заложено 2,4 млн рублей в год, пишет "Вслух.ру".
Стипендию за особые успехи в учебе получают 140 школьников, за достижения в сфере культуры и спорта - по 30 человек в каждом направлении.
В целом на развитие человеческого капитала в бюджете Тюмени на 2022 год предусмотрено 44 % бюджета — 18,122 млрд рублей из почти 41 млрд рублей всех расходов. 15,69 млрд рублей планируется на развитие сферы образования.
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