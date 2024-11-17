В 2 раза увеличат размер стипендии главы города для тюменских одаренных детей

В 2025 году размер стипендии главы города для одаренных детей составит 2000 рублей в месяц в Тюмени. На финансирование мер поддержки в бюджете города предусмотрено 6 млн рублей.

Получать стипендии главы будут 250 детей. В том числе 170 – за достижения в учебе, победы в олимпиадах, по 40 человек – в культуре и искусстве, физкультуре и спорте. Список получателей утверждает специальная комиссия.

Рейтинг достижений юных тюменцев ежегодно формируется более 10 лет. Ранее поощрялись лишь высокие результаты в образовании. С 2018 года стипендии выплачиваются и ребятам, достигшим успехов в творчестве и спорте, - сообщает Вслух.ру.