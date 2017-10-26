В Тюмени загорелась крыша пятиэтажного жилого дома

Сегодня утром, 26 октября, 07:18 в МЧС поступило сообщение о том, что на доме №26 по улице Парфёнова в Тюмени горит крыша.
В тушении пожара задействованы 37 человек личного состава и 12 единиц спецтехники, сообщается на сайте МЧС. Для тушения пожара используются две автолестницы, параллельно проводится эвакуация жителей.
Специалистам еще предстоит установить причины и ущерб об пожаре. О пострадавших пока не сообщается.
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