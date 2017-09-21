Тюмень за день: 21 сентября

Тюменский Роспотребнадзор сообщил о снижении заражений энтеровирусом

По итогам прошлой недели, с 11 по 17 сентября, количество заболеваний энтеровирусными инфекциями в Тюменской области снизилось на 20% по отношению к первой декаде месяца. Данная тенденция продолжается, сейчас регистрируются в основном малые формы заболевания, лечение которых проводится амбулаторно.

Евгений Шестаков: Приглашаем всех на наши концерты в торговых центрах Тюмени

Художественный руководитель тюменского филармонического оркестра Евгений Шестаков приглашает послушать симфоническую музыку на концертах в торговых центрах "Сити Молл" и "Кристалл", которые пройдут в эту пятницу и субботу.

Второй чемпионат по собиранию пазлов тюменцы посвятят экологии

24 сентября в рамках второго областного Чемпионата по собиранию пазлов пройдут экологические акции: "Добрая крышечка", детский книжный обменник и акция по сбору батареек от Сбербанка.

Тюменская область получила 140 гектаров земли для решения проблем обманутых дольщиков

Правительственная комиссия по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации, одобрила передачу четырех участков общей площадью 141 га органам власти Тюменской области.

Жителям Тюменской области упростили обращение по номеру 112

Если ранее при наборе номера 112 с мобильного телефона абоненту предлагалось выбрать необходимую ему службу с помощью стандартного голосового меню, то теперь ему ответит оператор единой диспетчерской службы муниципального района. Это позволит повысить качество работы и скорость реагирования на обращение.