Тюменская область на ремонт домов в 2024 году направит более 1,7 млрд рублей

В 2023 году в Тюменской области капитально отремонтировали 647 многоквартирных домов. Обновили кровли, инженерные сети, лифты. В планах регионального фонда на 2024 год - 747 многоквартирных домов.

Стоимость всех работ в этом году оценили в один миллиард 737 миллионов рублей. Часть будет оплачена со спецсчетов, которые открыли на этот случай собственники, проведя общее голосование, сообщает департамент ЖКХ ТО,

Согласно программе, жильцы многоквартирных домов вправе коллективно решать, что именно необходимо отремонтировать в первую очередь.