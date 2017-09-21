Второй чемпионат по собиранию пазлов тюменцы посвятят экологии

24 сентября в рамках второго областного Чемпионата по собиранию пазлов пройдут экологические акции: "Добрая крышечка", детский книжный обменник и акция по сбору батареек от Сбербанка.

"Чемпионат 2017 года будет посвящен экологии, даже пазлы выполнены по красной книге Тюменской области", - отмечает координатор проекта "Создавая будущее", депутат Тюменской облдумы Елена Кашкарова. – Именно поэтому, экологические акции, к которым уже привыкли тюменцы, станут хорошим дополнением соревновательного дня!"

Детский книжный обменник

Сегодня в Тюмени книгообменники действуют не только в библиотеках, но и в торгово-развлекательных центрах, школах и даже в парках. И детские книжки традиционно пользуются большим спросом. Так, на чемпионате по собиранию пазлов состоится обменник – участники и гости турнира могут принести уже прочитанные ненужные книги и обменять их на интересные книги, также принесенные на чемпионат и отдельно собранные организаторами мероприятия.

"Добрая крышечка"

Все желающие могут принести на чемпионат по собиранию пазлов пластиковые крышечки и сдать их в пункт приема. Дальше их передадут на полимерный завод для переработки, а вырученные деньги направятся в благотворительный проект социального партнерства "Ключ к жизни".

Сбор батареек от Сбербанка

С малых лет каждый из нас знает простое правило: батарейки куда попало не бросать и уж тем более - не проглатывать. Одна маленькая батарейка способна загрязнить тяжелыми металлами примерно 20 квадратных метров земли. В батарейках присутствуют ртуть, никель, кадмий, свинец, цинк и марганец. Все они обладают свойством накапливаться в организме человека и наносить серьезный вред здоровью. Тюменское отделение ПАО "Сбербанк России" проведет экологическую акцию по сбору использованных батареек на чемпионате по собиранию пазлов, далее они отправятся на утилизиацию в Челябинск.

"Мой портал" будет вести прямую трансляцию с чемпионата пазлов. Также портал проводит конкурс для болельщиков чемпионата.