Тюменский Роспотребнадзор сообщил о снижении заражений энтеровирусом

По итогам прошлой недели, с 11 по 17 сентября, количество заболеваний энтеровирусными инфекциями в Тюменской области снизилось на 20% по отношению к первой декаде месяца. Данная тенденция продолжается, сейчас регистрируются в основном малые формы заболевания, лечение которых проводится амбулаторно.

Ввиду отсутствия иммунитета у детей к энтеровирусу, то в возрастной структуре заболевших они по-прежнему преобладают: удельный вес взрослых за прошедшую неделю составил 14%.

Как сообщают специалисты, углубленное молекулярно-генетическое исследование показывает, что в регионе циркулирует энтеровирус EHCO 30 генотип h, только у двух заболевших обнаружены другие серотипы: ECHO 11 и Coxsackievirus A6.

Однако несмотря на общее улучшение ситуации по ЭВИ, бассейны, детские игровые комнаты в торгово-развлекательных центрах, батуты и боулинги для детей и подростков до сих пор остаются под запретом. Режим гиперхлорирования питьевой воды перед подачей в распределительную сеть не отменен.

Напомним, в Тюмени действует горячая линия по вопросам профилактики заболевания энтеровирусной инфекцией – 8 9044 92 92 30. Понедельник – четверг - с 9.00 до 18.00, в пятницу – с 9.00 до 16.45 (перерыв: 13.00 – 13.45.

Более подробно о профилактике заболевания можно узнать на сайте Роспотребнадзора.