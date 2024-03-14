Тюменцы высудили у частного детсада более 100 тысяч рублей за заражение ребенка кишечными инфекциями

В Тюмени частный детсад выплатит 116 тысяч рублей за вред, причиненный здоровью воспитанницы сальмонеллезным энтеритом, сообщает облпрокуратура.

При рассмотрении гражданского дела в суде установлено, что девочка ходила в детсад с января 2022 года, в мае того же года семилетней на тот момент девочке после детсада стало плохо, она попала в стационар с диагнозом сальмонеллезный энтерит, вызванный ротовирусом и норовирусом. Здоровью ребенка причинен легкий вред.

"Сотрудниками регионального Управления Роспотребнадзора проведена проверка в детском саду, выявлены нарушения санитарного законодательства, деятельность дошкольного учреждения приостановлена. ... Суд взыскал в пользу пострадавшего ребенка компенсацию морального вреда в размере 100 тыс. рублей и 16 тыс. рублей в счет возмещения понесенных затрат на лечение", - пишет прокуратура.