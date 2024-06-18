Юрий Медяник рассказал, почему нужно ехать на открытие "Лета в Тобольском кремле"

Пять разноформатных концертов пройдет с 6 по 12 июля в Тобольске в рамках фестиваля "Лето в Тобольском кремле", каждый из них уникальный, поэтому стоит посетить все, но особое внимание, как дань фестивальным традициям, вызывает большой концерт "Ключ к Сибири", рассказал журналистам художественный руководитель фестиваля и главный дирижер Тюменского филармонического оркестра Юрий Медяник.

"Открытие пятнадцатого фестиваля — это определенная итоговая черта под прошедшими фестивалями и дань уважения тем серьезным академическим проектам, которые были представлены в течение всего этого времени в Тобольске", - подчеркнул Юрий Медяник.

Фестиваль открывается 6 июля, ключевым его событием станет большой концерт "Ключ к Сибири". Это совместный проект с телеканалом "Россия-Культура", поэтому концерт (впервые для фестиваля) будет идти в прямой трансляции на телеканале. Участие в концерте примут не только музыканты, певцы, капелла Тюменской филармонии и хор духовной семинарии, но и известные актеры Сергей Бурунов, Сергей Шакуров, Александра Ребенок. Новая локация - еще одна особенность концерта: он пройдет на Софийском дворе. В программе будут звучать произведения Михаила Мусоргского, Сергея Рахманинова, Петра Чайковского, Николая Римского-Корсакова, Александра Алябьева, а также Александры Пахмутовой.

Директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер напомнила, что фестиваль "Лето в Тобольском кремле" позиционируется как самое яркое из культурных и туристических событий. Он входит в национальный календарь событий России. В 2022 году вошел в топ-5 событий в туристическом и культурном формате. В 2023-м взял гран-при как лучшее событие в формате туризма и культуры. Серьёзная трансформация фестиваля произошла в последние два года. В 2022 году он стал многодневным, а в 2023-м были серьезно расширены жанровые рамки: к симфонической и классической музыке добавился джаз и современная музыка. На одной сцене с Тюменским филармоническим оркестром выступали и Бутман, и Агутин. С прошлого года у события появился собственный партнер - "Сибур". Нынешний фестиваль по содержанию будет также уникальным.

Генеральный директор Тюменского концертно-театрального объединения Вероника Кирюшина подчеркнула, что в этом году фестиваль снова удивит размахом. В большом концерте "Ключ к Сибири" примут участие оперные певцы Вероника Джиоева, Николай Землянских, Альбина Шагимуратова, Иван Гынгазов, Сергей Севастьянов, певица и актриса Софья Онопченко, пианист Иван Бессонов, Тюменский филармонический оркестр, хоровая капелла Тюменской филармонии, хор Тобольской духовной семинарии.

В целом концертная программа фестиваля, по словам Кирюшиной, "будет богатой, насыщенной и удивительно привлекательной".

7 июля в церкви Захария и Елизаветы (Базарная площадь Тобольска) состоится бесплатный концерт хоровой капеллы Тюменской филармонии с исполнением духовных сочинений XIX – XX веков, созданные русскими композиторами и представляющие собой лучшие образцы духовного музыкального наследия.

8 июля концерт ко Дню семьи, любви и верности пройдет в Тобольском драмтеатре. Хоровая капелла Тюменской филармонии исполнит яркие номера из своего репертуара, в том числе сочинения композиторов Сергея Танеева, Георгия Свиридова, Валерия Гаврилина, Андрея Петрова.

9 июля - иммерсивный концерт "Страсти по Федору" в тюремном замке с участием оркестра "Камерата Сибири". Такой формат используется впервые на фестивале, концерт посвящен жизни Федора Достоевского. Организаторы обещают, что у слушателей будет возможность пройти каторжный путь писателя, и сделать это с максимально возможным погружением через литературу, музыку, архитектуру.

12 июля - закрытие фестиваля огненным шоу-спектаклем "Сибирь. Начало" на Красной площади Тобольска. Историю становления Сибири артисты постараются рассказать языком хореографии, огня, пиротехники и света. Зрители увидят Ермака на колесе Сира, царя на полутораметровых ходулях, акробатов с огненной скакалкой, мобильную декорацию и большого огненного дракона. Вход на заключительный концерт свободный, однако нужно заранее пройти регистрацию на сайте лето-в-кремле.рф.