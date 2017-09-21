Жителям Тюменской области упростили обращение по номеру 112

Маршрутизация вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру "112" стала доступна всем жителям Тюменской области.

Система безопасности 112 в регионе развивается с 2015 года. Сегодня к ней подключены все службы экстренного реагирования: МЧС, Полиция, скорая помощь, служба газа, служба "Антитеррор"). Первым населенным пунктом в списке подключения к маршрутизации вызова стала Тюмень, а на днях в полную силу система заработала на территории остальных муниципальных образований.

Что дает нововведение? Если ранее при наборе номера 112 с мобильного телефона абоненту предлагалось выбрать необходимую ему службу с помощью стандартного голосового меню, то теперь ему ответит оператор единой диспетчерской службы муниципального района. Это позволит повысить качество работы и скорость реагирования на обращение.

В 2016 году на номер 112 поступило более миллиона вызовов, порядка 30% из инцидентов требовали вмешательства более чем одной экстренной службы.

"При звонке в системе формируется ситуационная карточка со всей необходимой информацией и фиксируется весь ход реагирования. В ближайшее время появится возможность автоматически определять местоположение звонящего. Этот комплекс мер также нацелен на сокращение времени оказания помощи", - сообщила ведущий специалист отдела по развитию и продвижению проектов "РИО-Центр" Александра Чудинова.