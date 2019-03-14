Тюменцы могут обратиться в экстренные службы по SMS

Жители Тюменской области могут сообщить о происшествиях на единый номер экстренных служб 112, отправив SMS-сообщение. Сервис работает в регионе с февраля, и за это время туда поступило уже более 800 сообщений.
Сервис работает следующим образом: SMS-сообщение принимают операторы 112, затем информация перенаправляется в соответствующие службы экстренного реагирования. При необходимости оператор службы 112 перезвонит и уточнит информацию у заявителя. Такой способ связи предпочтителен для людей с ограниченными возможностями, а также для некоторых критических ситуаций, отмечают в Региональном информационно-образовательном центре.
Добавим, что больше половины сообщений, поступивших на номер 112 через SMS, оказались ложными или были направлены по ошибке.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru