Тюменцы могут обратиться в экстренные службы по SMS

10:45 14 марта 2019
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Фото: pixabay.com

Жители Тюменской области могут сообщить о происшествиях на единый номер экстренных служб 112, отправив SMS-сообщение. Сервис работает в регионе с февраля, и за это время туда поступило  уже более 800 сообщений. 

Сервис работает следующим образом: SMS-сообщение принимают операторы 112, затем информация перенаправляется в соответствующие службы экстренного реагирования. При необходимости оператор службы 112 перезвонит и уточнит информацию у заявителя. Такой способ связи предпочтителен для людей с ограниченными возможностями, а также для некоторых критических ситуаций, отмечают в Региональном информационно-образовательном центре.

Добавим, что больше половины сообщений, поступивших на номер 112 через SMS, оказались ложными или были направлены по ошибке.

Теги: помощь , экстренные службы
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