В Тюмени увеличилась нагрузка на систему 112

Более 474 тысяч вызовов приняли операторы системы 112 по Тюменской области с начала года. За период пандемии нагрузка на систему резко возросла: увеличилось количество вызовов скорой медицинской помощи, полиции и звонков справочно-информационного характера.

Специалисты отмечают,что при возросшей нагрузке достаточно большую долю вызовов — 38 % — продолжают составлять ложные звонки и СМС. Ложные звонки отвлекают оператора и занимают телефонные линии, в то время когда кто-то действительно нуждается в помощи медиков, пожарных, спасателей. Что касается ложных SMS, то оператор также, как и при вызове, обязан отреагировать на сообщение, тем самым теряя свое время. Функция обработки СМС, а также подключение к ГЛОНАСС, который при экстренных ситуациях передает вызов в федеральную службу, запущены в системе 112 в 2019 году.

Тюменцам напоминают, что за оказанием неотложной медицинской помощи можно обратиться в свою поликлинику в кабинет неотложной помощи либо вызвать врача на дом по телефону службы неотложной помощи. По оказанию скорой медицинской помощи, не требующих выезда бригады, можно проконсультироваться по номеру телефона (3452) 50-99-00, Viber +7 922-264-33-67.