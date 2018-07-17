В Тюмени создали Единый центр оперативного реагирования

Единый центр оперативного реагирования города Тюмени в Тюмени создан в феврале этого года. С начала июля он начал выполнять свои функции в полном объеме.

О том, как работает новая городская служба и какие задачи выполняет, журналистам рассказал руководитель ЕЦОР Александр Ильин.

Раньше функции в сфере чрезвычайных ситуаций, справочной службы администрации Тюмени и единой справочно-диспетчерской службы выполнялись разрозненно. Ряд функций осуществлялся на областном, другие – на городском уровне. Теперь эти функции объединены в Единый центр оперативного реагирования.

ЕЦОР объединяет несколько служб:

Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) оповещает население при угрозе ЧС, координирует работу служб экстренного реагирования при возникновении ЧС (или угрозы ЧС), происшествий; взаимодействует с аварийно-диспетчерскими службами ресурсоснабжающих организаций, управляющих организаций по авариям (или плановым работам) на сетях инженерно-технического обеспечения, помогает в решении спорных вопросов. Помимо этого, мониторит электронные СМИ и соцсети на предмет информации об авариях, инцидентах, принимает звонки на единый номер вызова экстренных оперативных служб "112" в качестве резервной линии (при недостаточности ресурсов центра обработки вызовов "112").

Центр обработки вызовов "112" (ЦОВ-112) отвечает за централизованный прием звонков с территории города Тюмени, поступающих на единый номер вызова экстренных оперативных служб "112".

Центр информирования населения (по телефону 45-15-20) предоставляет населению справочную информацию по вопросам деятельности администрации города, а именно: помощь в навигации при работе с официальным порталом, порталом управления городом "Тюмень – наш дом"; адреса и телефоны органов, учреждений администрации города; информацию об отключениях коммунальных ресурсов на инженерных сетях; контактные данные управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций; общую справочную информацию по вопросам деятельности администрации Тюмени, муниципальным услугам.

Заместитель директора ЕЦОР Любовь Галимова, курирующая работу центров информирования населения и центра обработки вызовов, показала их работу и поделилась, что одновременно вызовы, поступающие в ЦОВ-112, принимают три человека, в случае необходимости – также начальник службы. Если все операторы заняты, то звонки переводятся на резервные линии. Время ожидания ответа оператора – не больше 8 секунд. В смене Центра информирования населения одновременно работают в дневное время 4-5 человек, в ночное – один.

С 5 июля в ЦОВ-112 поступило около 10 тысяч вызовов: 36% "боевые", которые требуют экстренного реагирования, 37 – ложные вызовы (это звонки детей, случайное нажатие клавиш).

Самое большое количество звонков – 54% – жители города осуществляют по вопросам оказания медицинской помощи, на втором месте – 34% – звонки по линии полиции и ГИБДД, на третьем месте – проблемы в сфере ЖКХ и другие вопросы.

Операторы службы снабжены современным оборудованием, позволяющим им быстро решать различные вопросы. Напротив их рабочих мест - видеостена, на которой отражаются картинки с камер видеонаблюдения с городских улиц, информация об отключениях на сетях и другая оперативная информация.

В заключение встречи Александр Ильин обратил внимание на то, что Единый центр оперативного реагирования не предоставляет информацию по коммерческим услугам. Операторы при этом, конечно, предлагают альтернативные справочные сервисы. При отсутствии или перебоях в предоставлении коммунальных и жилищных услуг рекомендует обращаться в первую очередь в обслуживающую дом организацию (УК, ТСЖ, ТСН). При наличии нареканий в части управления многоквартирным домом необходимо обращаться в органы государственного жилищного надзора. Центр информирования населения не является контролирующим или надзорным органом.