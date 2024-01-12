Более 750 тысяч звонков поступило в службу 112 от тюменцев за 2023 год

Служба "112" в 2023 году обработала свыше 750 тысяч обращений граждан, большая часть из них связана с оказанием медпомощи, сообщает департамент информатизации ТО.

В первые праздничные дни 2024 года в тюменскую службу "112" обратились более 22 тысяч раз.

Самые частые причины вызовов: 6358 — вызовы скорой, 6045 — справочные вызовы, 4953 — ложные вызовы.

Ложные вызовы являются проблемой для службы - они составляют более 20% от всех совершенных вызовов. По регламенту оператор должен сделать три дозвона в ответ на вызов абонента, чтобы убедиться в том, что звонок не связан с экстренной ситуацией. Длительность каждого такого звонка — более одной минуты. Поэтому люди, находящиеся в опасной ситуации, могут в этот момент не получить своевременный ответ.

"Настоятельно рекомендуем объяснить детям, что по номеру 112 стоит звонить только в критических случаях, блокируйте телефон, если не используете его, чтобы снизить возможность случайного набора номера 112", - советуют в службе.