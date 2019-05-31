В Тюменской области 46% звонков на "112" были ложными

С января 2019 года в систему-112 Тюменской области поступило 337 тысяч вызовов. 46% из них оказались ложными. Специалисты напоминают, что делать, если этот номер вами был набран случайно.

Каждый ложный вызов занимает оператора системы-112, так как в соответствии с инструкциями он должен совершить в ответ не менее трех попыток дозвона до абонента и убедиться, что он не нуждается в экстренной помощи.

В большинстве случаев абоненты, услышав приветственное голосовое меню системы-112 или представление оператора-112, кладут трубку поняв, что они ошиблись номером. Ложные звонки отвлекают оператора и занимают телефонные линии. Поэтому не стоит вешать трубку, необходимо дождаться ответа оператора и сообщить, что номер набран случайно.

Чтобы не позвонить в систему-112 случайно, нужно заблокировать клавиатуру или экран телефона, проверить настройки телефона на предмет запрограммированного вызова экстренных оперативных служб, не давать детям телефон для игр и объяснить им в каких случаях можно звонить по номеру "112". За ложный вызов спецслужб возможно применение наказания в виде административной ответственности и даже уголовной ответственности.

Связаться с оператором системы-112 можно с мобильного телефона с сим-картой или без, с городского телефона, если поставщик услуги ПАО Ростелеком, посредством SMS сообщения и с терминала ЭРА-ГЛОНАСС в транспортном средстве.