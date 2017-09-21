Тюменская область получила 140 гектаров земли для решения проблем обманутых дольщиков

16:45 21 сентября 2017
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
mos.news
| Фото: mos.news

Правительственная комиссия по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации, одобрила передачу четырех участков общей площадью 141 га органам власти Тюменской области.

Участки расположены в Московском муниципальном образовании Тюменского района. Вид разрешенного использования участков – для комплексного освоения в целях жилищного строительства, в том числе строительства малоэтажного жилья экономического класса.

Земли переданы по предложению АИЖК и губернатора Тюменской области Владимира Якушева для решения проблем участников долевого строительства, вложившихся в строительство двух домов ООО "ПСК "Континент", которое было остановлено из-за несоответствия техническим требованиям градостроительного законодательства, сообщает пресс-служба АИЖК.

Правительство Тюменской области проводит отбор строительной организации, которая передаст обманутым дольщикам квартиры в своих построенных домах при условии предоставления земельных участков для жилищного строительства.

Напомним, в начале сентября тюменское парламентарии приняли закон, защищающий интересы обманутых дольщиков Тюмени и Тюменского района. За семь лет общими усилиями губернатора Владимира Якушева, депутатов областной думы, органов прокуратуры восстановлены права более 5 тысяч дольщиков.

Теги: строительство , обманутые дольщики , Тюменский район
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Октябрь, 2017