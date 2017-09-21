Тюменская область получила 140 гектаров земли для решения проблем обманутых дольщиков

Правительственная комиссия по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации, одобрила передачу четырех участков общей площадью 141 га органам власти Тюменской области.

Участки расположены в Московском муниципальном образовании Тюменского района. Вид разрешенного использования участков – для комплексного освоения в целях жилищного строительства, в том числе строительства малоэтажного жилья экономического класса.

Земли переданы по предложению АИЖК и губернатора Тюменской области Владимира Якушева для решения проблем участников долевого строительства, вложившихся в строительство двух домов ООО "ПСК "Континент", которое было остановлено из-за несоответствия техническим требованиям градостроительного законодательства, сообщает пресс-служба АИЖК.

Правительство Тюменской области проводит отбор строительной организации, которая передаст обманутым дольщикам квартиры в своих построенных домах при условии предоставления земельных участков для жилищного строительства.

Напомним, в начале сентября тюменское парламентарии приняли закон, защищающий интересы обманутых дольщиков Тюмени и Тюменского района. За семь лет общими усилиями губернатора Владимира Якушева, депутатов областной думы, органов прокуратуры восстановлены права более 5 тысяч дольщиков.