Жилой комплекс Fifty Fifty ввели в эксплуатацию

Многоквартирный дом в границах улиц Профсоюзная — 50 лет Октября — Северная — Оловянникова был введен в эксплуатацию на днях.

Напомним, строительство жилого комплекса Fifty Fifty было начато ООО "Транспромжилстрой-2005" в 2012 году, ввод в эксплуатацию был запланирован на 2013 год. Однако застройщик несколько раз переносил сроки завершения строительства.

Ситуация со строительством дома неоднократно рассматривалась на заседаниях созданной в прокуратуре области межведомственной рабочей группы по противодействию правонарушениям и преступлениям в сфере долевого строительства. За это время руководству ООО "Транспромжилстрой-2005" было внесено 8 представлений, в результате чего 8 должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности. Также было возбуждено 6 административных дел. Общая сумма наложенных штрафов составила 146 тыс. рублей.

"Благодаря принятым мерам 15 марта 2019 года многоквартирный дом администрацией города Тюмени введен в эксплуатацию, защищены права 124 участников долевого строительства", — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.