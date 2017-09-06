В Тюменской области принят закон, защищающий интересы обманутых дольщиков

Депутаты Тюменской облдумы приняли закон "О масштабном инвестиционном проекте, реализуемом в целях защиты прав и законных интересов пострадавших участников строительства многоквартирных домов". Заочное заседание состоялось 5 сентября.

Помимо принятия закона, депутаты проголосовали за внесение изменений в статью 14.3 закона "О порядке распоряжения и управления государственными землями Тюменской области".

Как пояснил председатель думы Сергей Корепанов, закон внесен на обсуждение и разработан правительством Тюменской области для защиты жителей региона, пострадавших от недобросовестных застройщиков, в отношении которых сегодня расследуются уголовные дела

Согласно закону, региональное правительство выберет инвестора, который предоставит в собственность субъекта РФ не менее 36 тысяч квадратных метров жилья в новых, сданных в эксплуатацию домах в Тюмени и Тюменском районе. Эти квартиры будут безвозмездно переданы тем участникам долевого строительства, дома которых не могут быть достроены.

В свою очередь, участники долевого строительства должны передать свои права требования к недобросовестному застройщику региональным властям. Речь идет о шести недостроенных объектах жилищного строительства:

- жилые дома с объектами соцкультбыта, расположенные в Тюмени по адресам:

улица Ленина–Кирова (застройщик ООО "Проектно-строительная компания "Континент");

улицы Герцена–Камышинская–Смоленская–Дзержинского (застройщик ООО "Проектно-строительная компания "Континент");

- многоквартирный трехсекционный жилой дом (I этап строительства) в поселке Новотарманский, мкр. Солнечный, участок №1б (застройщик ЖСК "Солнечный", ранее - ОАО "Инвестиционная финансовая строительная компания "Домостроитель");

- многоквартирный жилой дом в Богандинском, ул. Школьная, участок № 2 (застройщик ООО "ЛюМаксИнжиниринг");

- трехэтажный четырехсекционный дом № 1 (cекция 1.1, секция 1.2, секция 1.3, секция 1.4) и такой же дом №2 (cекция 2.1, секция 2.2, секция 2.3, секция 2.4) в Переваловском МО, вдоль грунтовой дороги, ведущей из Перевалово на станцию Подъем, с левой стороны пересечения автотрассы Тюмень-Екатеринбург (застройщик ЖСК "Перевалово").

Свыше 250 участников долевого строительства многоквартирных домов, в разное время пострадавших от недобросовестных застройщиков или обанкротившихся строительных компаний, получат помещения и их законные права, имущественные интересы будут восстановлены, отметил Корепанов.

"Это очень важное решение. Ко мне как к депутату часто обращаются люди, которые пострадали от действий недобросовестных застройщиков. Жилищный вопрос всегда был одним из самых главных. Этим законом мы помогаем части людей его решить", - пояснил парламентарий.

Отметим, что инвестор, который сможет предоставить квартиры обманутым дольщикам в таком объеме, будет выбран в качестве субъекта, реализующего масштабный инвестиционный проект. Критерии отбора сейчас разрабатываются в правительстве Тюменской области.

Субъекту, который будет осуществлять реализацию масштабного инвестиционного проекта, взамен предоставленных квартир региональные власти выделят в аренду земельный участок площадью 141 га в районе деревни Комарова Московского муниципального образования Тюменского района. Инвестор сможет построить на этой территории жилой микрорайон и продавать квартиры в нем по рыночной стоимости. Соответствующие изменения внесены в статью 14.3 закона "О порядке распоряжения и управления государственными землями Тюменской области".

Все эти действия будут закреплены в инвестиционном соглашении субъекта, реализующего масштабный проект с правительством Тюменской области.

По мнению председателя комитета по экономической политике и природопользованию Тюменской облдумы Инны Лосевой, принятию закона предшествовала серьезная, аналитическая работа представителей правительства Тюменской области, депутатов Госдумы и регионального парламента, экспертов ОНФ, строителей и дольщиков.

"Это важнейший шаг по решению проблемы людей, купивших доли в строящихся домах, которые так и не были сданы в эксплуатацию. Долевое строительство – всегда риск. Часть домов, которые признаны незавершенными, уже никогда не смогут быть введены в строй. Это связано с нарушениями, допущенными в ходе строительства (увеличение этажности, выход за допустимые границы и т.д.). Фактически, люди вложили деньги в объекты, которые будут демонтированы. Поэтому очень важно, что мы приняли закон, восстанавливающий права граждан на приобретенные помещения", - отметила Инна Лосева.

Юлия Бурова