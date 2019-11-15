В поселке Винзили ввели в эксплуатацию многоквартирник-долгострой

Накануне в поселке Винзили Тюменского района был введен в эксплуатацию многоквартирный жилой дом, ввод которого планировался еще в четвертом квартале 2016 года.
Строительство дома было начато ООО "УКС" в 2015 году, свои обязательства застройщик не выполнил и не раз переносил сроки окончания строительства.
"Прокуратурой Тюменского района директору ООО "УКС" вносились представления об устранении нарушений закона. Прокурор Тюменского района с представителями органов государственного контроля, органов местного самоуправления Тюменского района, организации-застройщика и дольщиками неоднократно выезжал на объект с целью контроля за ходом завершающих работ, доведения до дольщиков актуальной информации, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. — Благодаря принятым мерам многоквартирный жилой дом 14 ноября 2019 года был введен в эксплуатацию".
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru