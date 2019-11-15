В поселке Винзили ввели в эксплуатацию многоквартирник-долгострой

Фото: пресс-служба прокуратуры Тюменской области

Накануне в поселке Винзили Тюменского района был введен в эксплуатацию многоквартирный жилой дом, ввод которого планировался еще в четвертом квартале 2016 года.

Строительство дома было начато ООО "УКС" в 2015 году, свои обязательства застройщик не выполнил и не раз переносил сроки окончания строительства.