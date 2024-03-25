В Борках строят центр по выращиванию саженцев для восстановления лесов и ищут в него сотрудников

В селе Борки Тюменского района создается лесной селекционно-семеноводческий центр "Планта", его первую очередь планируют запустить в июне этого года.

Общая площадь комплекса составляет 6,4 гектара. В рамках масштабного инвестпроекта планируется выращивать около 12 миллионов сеянцев с закрытой корневой системой ежегодно.

Инвестором выступает компания "ГК-Актив", центр предполагает наличие 4 теплиц, площадки для доращивания саженцев и питомник декоративных растений.

Главной целью проекта является выращивание хвойных пород, которые будут использоваться для различных лесных нужд, включая восстановление лесов после пожаров.

Проект находится на сопровождении Инвестиционного агентства Тюменской области. Инвестор обратился в агентство с просьбой помочь в подборе кадров для предприятия. В компании требуются главный агроном, инженер лесного хозяйства, мастер питомника, лесотехник и машинист. Информацию можно получить по телефону: 8-965-422-16-71.