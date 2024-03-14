В Тобольском и Вагайском районах готовят к открытию две новые школы

В Тюменской области 13 марта ввели в эксплуатацию здания школ в деревнях Большой Карагай Вагайского района и Овсянникова Тобольского района. Каждая рассчитана на 60 учеников с дошкольным отделением на 10 воспитанников, сообщает Главное управление строительства ТО.
Сейчас в построенных школах идут приготовления к началу учебного процесса.
Здания типовые, в основе планировочного решения - создание наиболее удобных условий эксплуатации помещений. В основном блоке расположены учебные кабинеты, дошкольное отделение, помещения медицинского назначения, административные кабинеты, библиотека.
В правом крыле здания оборудован спортивный зал с раздевальными для мальчиков и девочек, душевые и санузлы, инструкторская, снарядная и кладовая спортивного инвентаря. Обеденный зал столовой рассчитан на 30 мест.
Территория школы включает площадки для тихого отдыха, зону подвижных игр для начальных классов и отдельную площадку для дошколят.
На физкультурно-спортивной зоне смонтированы универсальная площадка для игр в мини-футбол, баскетбол и волейбол, спортивный комплекс ГТО и др. объекты.
Павел Перевалов, начальник Главного управления строительства Тюменской области:
По поручению главы региона в Тюменской области реализуется программа замены деревянных зданий сельских школ. В неё включены 29 поселений. В 12 из них новые школы уже построены. Строители обеспечили учебными местами более 450 сельских учеников и создали почти 150 мест для дошкольников.
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