В Тобольском и Вагайском районах готовят к открытию две новые школы

В Тюменской области 13 марта ввели в эксплуатацию здания школ в деревнях Большой Карагай Вагайского района и Овсянникова Тобольского района. Каждая рассчитана на 60 учеников с дошкольным отделением на 10 воспитанников, сообщает Главное управление строительства ТО.

Сейчас в построенных школах идут приготовления к началу учебного процесса.

Здания типовые, в основе планировочного решения - создание наиболее удобных условий эксплуатации помещений. В основном блоке расположены учебные кабинеты, дошкольное отделение, помещения медицинского назначения, административные кабинеты, библиотека.

В правом крыле здания оборудован спортивный зал с раздевальными для мальчиков и девочек, душевые и санузлы, инструкторская, снарядная и кладовая спортивного инвентаря. Обеденный зал столовой рассчитан на 30 мест.

Территория школы включает площадки для тихого отдыха, зону подвижных игр для начальных классов и отдельную площадку для дошколят.

На физкультурно-спортивной зоне смонтированы универсальная площадка для игр в мини-футбол, баскетбол и волейбол, спортивный комплекс ГТО и др. объекты.

Павел Перевалов, начальник Главного управления строительства Тюменской области: