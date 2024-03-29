В Тюменской области создадут новый кластер

16:06 29 марта 2024
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Для формирования стратегических преимуществ предприятий строительной отрасли и промышленного комплекса в Тюменской области создается строительно-индустриальный кластер.

По словам директора департамента инвестполитики Анатолия Картухина, новый кластер объединит застройщиков, производителей строительных материалов, оборудования и комплектующих для обеспечения строительства, подрядчиков, компании смежных отраслей, таких как девелопмент, проектирование, экспертиза, изыскания и другие.

"В настоящее время важно построить эффективную систему взаимодействия и кооперации компаний строительного и промышленного комплекса, научно-образовательного сектора  и сервисных подразделений для повышения конкурентоспособности отрасли, внедрения новых технологий и улучшения условий труда", - отметил Картухин, презентуя кластер участникам выездной стажировки Минпромторга РФ.

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