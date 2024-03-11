Строительство трехуровневой транспортной развязки в Тюмени могут завершить раньше срока

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Строительство транспортной развязки на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы в Тюмени, которое ведется с привлечением инфраструктурного бюджетного кредита, планируется завершить раньше срока, сообщает Фонд развития территорий.

Плановый срок ввода в эксплуатацию развязки - декабрь 2024 года.

"Сейчас в районе Мыс Тюмени продолжается строительство крупного жилого комплекса, в котором будут проживать более 21 тысячи человек. Интенсивность движения автотранспорта в микрорайоне уже превышает плановую. Ввод развязки на пересечении улиц Дружбы и Мельникайте позволит оптимизировать дорожное движение и улучшить транспортную доступность развиваемой территории", – отметил гендиректор ППК "Фонд развития территории" Ильшат Шагиахметов.

Протяженность трехуровневой развязки превышает 8 км. В ее составе два путепровода и девять съездов с надземным пешеходным переходом. Строительство началось в 2021 году. На сегодня готовы путепровод через улицу Дружбы, девять съездов, в том числе один в третьем уровне; в рабочем режиме запущено движение по прямому ходу и третьему уровню развязки.

Общая стоимость строительства составляет 8 млрд рублей, более трети из них – средства инфраструктурного бюджетного кредита.

Механизм ИБК входит в состав социально-экономической инициативы правительства РФ "Инфраструктурное меню". Куратором программы инфраструктурных бюджетных кредитов выступает Минстрой России, оператором – ППК "Фонд развития территорий".