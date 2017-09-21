Евгений Шестаков: Приглашаем всех на наши концерты в торговых центрах Тюмени

Художественный руководитель тюменского филармонического оркестра Евгений Шестаков приглашает послушать симфоническую музыку на концертах в торговых центрах "Сити Молл" и "Кристалл", которые пройдут в эту пятницу и субботу.

"Во всем мире есть такая практика проводить концерты на площадках, где большое скопление людей – торговые центры, метро, уличные площади. Вот, к примеру, недавно Юрий Башмет выступал в подземке в Москве со своим коллективом, - отметил Евгений Шестаков. – Мы решили начать с торговых центров. Посетителям будет приятно не только сделать покупки, но и послушать симфоническую музыку. Мы надеемся, что после таких концертов у нас появятся новые слушатели, которые уже придут в концертный зал. Здесь мы представим популярную классику, которая, надеюсь, всем понравится".

Специально к открытию нового концертного сезона Тюменская филармония подготовила сюрприз для тюменцев и гостей города. Уже в эту пятницу и субботу состоятся два бесплатных концерта филармонического оркестра. 22 сентября в ТРЦ "Сити Молл" (ул. Т.Чаркова 60), начало в 20:00 и 23 сентября в ТРЦ "Кристалл" (ул. Д.Менделеева 1а), начало в 20:00.

В программе прозвучат отрывки из балетов "Лебединое озеро" П. Чайковского, "Севильский цирюльник" Д. Россини и многие другие.

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.