Филармония на дому и спектакли с любимыми актерами онлайн доступны тюменцам

С сегодняшнего дня на территории Тюменской области действует режим самоизоляции. Чтобы тюменцы не заскучали дома, культурные учреждения региона предлагают им приобщаться к прекрасному в цифровом формате.

Так, Тюменская филармония в группе "ВКонтакте" запустила проект "Филармония на дому". Зрителям предложены записи прямых трансляций концертов Тюменского филармонического концерта, хоровой капеллы Тюменской филармонии, ансамбля "Зори Тюмени" и других коллективов.

На youtube-канале "Тюменское большое драматическое телевидение" можно найти спектакли и интервью с любимыми актерами театра. Тюменский театр кукол в социальных сетях предлагает трансляции детских спектаклей, а также онлайн-проект "Любимые сказки", где актеры читают для малышей самые любимые сказочные произведения. Подробнее — на странице в Instagram и "ВКонтакте".

Проект "Музей в каждый дом" запущен Тюменским музейно-просветительским объединением. На страницах в социальных сетях и youtube-канале музей публикует интересные лекции, экскурсии, обзоры выставок, а также мастер-классы для детей и родителей. Подробнее — здесь.





