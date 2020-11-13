В тюменской филармонии пройдет концерт памяти Евгения Шестакова

Фото: пресс-служба ТКТО

27 ноября в 19 часов в Тюменской филармонии состоится концерт "Мы помним..". Музыканты Тюменского филармонического оркестра посвящают его маэстро Евгению Ивановичу Шестакову – создателю, главному дирижёру и художественному руководителю ТФО, жизнь которого оборвалась 11 октября 2020 года.

Все вырученные средства от продажи билетов будут переданы семье Евгения Шестакова. У маэстро остались жена и двое маленьких детей. Последний ребенок появился на свет уже после ухода главного дирижера.

Напомним, создание симфонического оркестра в 2015 году – единственного нового оркестра, созданного в 21 веке – стало важнейшим событием в культурной жизни Тюмени и области, которое было с огромной радостью встречено ценителями классической музыки всего региона.

В составе ТФО – 69 музыкантов. Все они – выпускники высших музыкальных учебных заведений, лауреаты всероссийских и международных конкурсов. Евгений Иванович всех музыкантов оркестра видел настоящими профессионалами своего дела – творческими, талантливыми людьми, одарёнными и трудолюбивыми исполнителями.

Он всегда стремился к тому, чтобы артисты не ограничивались только оркестровой деятельностью и считал, что практически каждый музыкант оркестра может принять участие в программах коллектива в качестве солиста.

Евгений Иванович поддерживал любое творческое начинание музыкантов по созданию камерных коллективов, присутствовал на концертах вновь созданных ансамблей, обязательно благодарил артистов за творческое вдохновение.