Обладатель уникального голоса Николай Бурьяновский выступил в Тюмени

Фото: ТКТО

Тюменское концертно-театральное объединение совместно с банком ВТБ и департаментом здравоохранения Тюменской области организовали праздник для медицинских работников!

20 июня в Концертном зале им. Ю. Гуляева Тюменской филармонии состоялся сольный концерт Николая Бурьяновского "Я люблю тебя, жизнь!", посвящённый Дню медицинского работника. Гости смогли насладиться вокальным искусством певца с уникальным голосом. Певец Николай Бурьяновский неизменно поражает слушателей своим великолепным голосом тенора – альтино.

Николай Бурьяновский - лауреат Всероссийских и Международных конкурсов, обладатель премии "Национальное достояние России", награжден орденами "За службу России" и "Служение искусству". Артист занимается преподаванием на кафедре народного сольного пения и инструментального исполнительского искусства МГИК.

В творческом арсенале Николая Бурьяновского разные песни: академические, патриотические, народные. С особым трепетом исполнитель относится к произведениям из репертуара: Муслима Магомаева, Евгения Мартынова, Валерия Ободзинского. В этот вечер прозвучали самые популярные и трогательные сочинения, которые узнаваемы с первых аккордов. По мнению Николая Бурьяновского, эти песни умеют волновать душу и никогда не устареют.