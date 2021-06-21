Обладатель уникального голоса Николай Бурьяновский выступил в Тюмени

Тюменское концертно-театральное объединение совместно с банком ВТБ и департаментом здравоохранения Тюменской области организовали праздник для медицинских работников!
20 июня в Концертном зале им. Ю. Гуляева Тюменской филармонии состоялся сольный концерт Николая Бурьяновского "Я люблю тебя, жизнь!", посвящённый Дню медицинского работника. Гости смогли насладиться вокальным искусством певца с уникальным голосом. Певец Николай Бурьяновский неизменно поражает слушателей своим великолепным голосом тенора – альтино.
Николай Бурьяновский - лауреат Всероссийских и Международных конкурсов, обладатель премии "Национальное достояние России", награжден орденами "За службу России" и "Служение искусству". Артист занимается преподаванием на кафедре народного сольного пения и инструментального исполнительского искусства МГИК.
В творческом арсенале Николая Бурьяновского разные песни: академические, патриотические, народные. С особым трепетом исполнитель относится к произведениям из репертуара: Муслима Магомаева, Евгения Мартынова, Валерия Ободзинского. В этот вечер прозвучали самые популярные и трогательные сочинения, которые узнаваемы с первых аккордов. По мнению Николая Бурьяновского, эти песни умеют волновать душу и никогда не устареют.
"Я не вышла из зала, я – вылетела на крыльях. Получила невероятный заряд радости и позитива, спасибо за знакомство с таким сильным певцом. В полку поклонников Николая Бурьяновского прибыло!", - поделилась эмоциями после концерта Евгения Чернова.
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