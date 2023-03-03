Тюменский оркестр русских народных инструментов порадует прекрасных дам весенними мелодиями

Фото с сайта ЦКиТ "Тюмень"

Тюменские Дома культуры приглашают на праздничную концертную программу, посвященную 8 марта “Весенние мелодии”. 4 марта в 12:00 – Дом культуры “Орфей”, 6 марта в 15:00 – Дом культуры “Водник”, 7 марта в 15:00 – Дом культуры и творчества "Торфяник"

Зрителей порадует Тюменский оркестр русских народных инструментов им. Л.Ф. Беззубова под руководством заслуженного деятеля искусств РФ, главного дирижера Владимира Лавришина.

Солистки Центра культуры и творчества “Тюмень” Наталья Малаенко и Анастасия Русанова создадут особую атмосферу праздника. В программе: стихи, песни, романсы и популярная инструментальная музыка.

Вход свободный.