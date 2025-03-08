Тюменцы узнали о том, как жили женщины XIX-XX веков

В преддверии Международного женского дня для тюменцев провели экскурсию "Женская история Тюмени до революции". Она посвящена судьбам разных женщин, которые жили на рубеже конца XIX — начала XX века. Всего в экскурсию вошло 10 историй, которые были собраны по крупицам из различных источников.

Гид рассказал участникам события о жизни женщин в Тюмени до революции. Эти сведения были получены из архивных источников и воспоминаний потомков.

Гости прошли по маршруту, каждая точка которого связана с буднями тюменок разных сословий. Он пролегал через знаковые места старого города: купеческие усадьбы, доходные дома, книжные магазины, типографии, гостиный двор, телеграф и гимназию.

Тюменцы узнали о возможностях, которые были доступны женщинам города на рубеже XIX–XX веков. Они также получили представление о том, какую роль играли женщины в экономической, социальной и политической жизни Тюмени, - сообщает КП-Тюмень.

— Мы предложили жителям Тюмени совершить путешествие в прошлое и узнать истории о женщинах, которые жили здесь раньше. Среди них не только знаменитые купчихи, но и мещанки, крестьянки и другие представительницы разных слоев общества. Наша цель — углубить знания об истории города, развить у молодежи чувство сопричастности к его судьбе и, конечно, представить яркие образы сильных, отважных, ранимых, творческих и любящих женщин, живших в Тюмени задолго до нас, — рассказала руководитель региональной программы по развитию молодежного туризма Алина Теплякова.