Концерт под открытым небом могут посетить тюменцы

В Тюмени пройдет праздничный концерт, приуроченный к 30-летнему юбилею Областного фестиваля "Студенческая весна". Он состоится 15 апреля в 16:30 в Тюмени на пешеходной улице Дзержинского.На месте будут работать фотобудка и стенд с открытками. Вход свободный.

Участники фестиваля "Студенческая весна" проведут бесплатный концерт, который пройдет на сцене пешеходной улицы Дзержинского, на пересечении с улицей Володарского. Молодые музыканты и танцоры покажут творческие номера под открытым небом.

Среди выступающих — Миля Бегежанова, студентка Тюменского государственного института культуры и лауреат фестиваля. Она исполнит авторские и народные песни. Также на сцене с сольным народным танцем выступит Яна Мальцева — студентка Многопрофильного колледжа Тюменского индустриального университета.

Программа события не ограничится только сценой. В прилегающих зонах гостей ждут интерактивные площадки.

Будут установлены стенды для обмена открытками. С одной стороны горожане смогут получить фирменные открытки, а с другой — написать свои пожелания для участников фестиваля. Для удобства посетителей рядом будет стоять стол с необходимыми канцелярскими принадлежностями. Открытки вручат студентам на церемонии награждения фестиваля, - сообщает КП-Тюмень.