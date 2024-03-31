Если концерт отменили, как вернуть билеты

Культурные мероприятия, включая концерты, могут быть отменены. В таком случае покупатель имеет право сдать билет и вернуть потраченные деньги. Роспотребнадзор напоминает, как именно можно это сделать.

Важно проследить, чтобы на билете было четко указано наименование организации, которая устраивает мероприятие, и место нахождения этой организации. Также необходимо наличие информации о номере и серии билета, названии самого мероприятия, места, даты и времени концерта.

В случае отмены концерта организатор может согласовать с покупателем новый срок проведения мероприятия, либо вернуть ему потраченные средства в полном объеме. Зритель в том числе имеет право потребовать возмещение всех убытков, которые он понес в связи с отменой мероприятия. Среди них, например, расходы на транспорт или проживание в гостинице.

Для возврата средств необходимо обратиться в кассу или к агенту по продаже билетов. В случае отказа, по этому вопросу можно проконсультироваться с непосредственным организатором мероприятия, сообщает Тюменская область сегодня.