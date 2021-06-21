Гала-концерт из Тобольского кремля переносится в Тюменскую филармонию

Афиша: ТКТО

Во исполнение решения оперативного штаба Тюменской области по профилактике коронавирусной инфекции, концерт IV Международного музыкального фестиваля Ильдара Абдразакова, запланированный на 3 июля в Тобольском кремле, переносится на сцену Концертного зала им. Ю.А. Гуляева Тюменской филармонии. Начало концерта в 18 часов.

В гала-концерте примут участие звезды оперной сцены: Ильдар Абдразаков, Вероника Джиоева, Дмитрий Корчак, Василий Ладюк, а также лучшие участники образовательной программы четвертого фестиваля Ильдара Абдразакова: Ирина Котова, Ульяна Бирюкова и Рауф Тимергазин.

1 июля в 19 часов в Тюменской филармонии, как и планировалось ранее, состоится выступление молодых оперных талантов Фонда Ильдара Абдразакова. На сцену выйдут Ирина Котова, Ульяна Бирюкова, Кирилл Белов и Рауф Тимергазин. Этот вечер откроет фестиваль "Лето в Тобольском кремле".

На концертах прозвучат арии из опер, романсы и песни русских и зарубежных композиторов. Выступления мастеров вокального искусства пройдут в сопровождении Тюменского филармонического оркестра. Дирижер – Владимир Добровольский.

Ранее купленные билеты действительны.

Если вы не можете посетить концерт:

Для возврата электронных билетов необходимо выполнить следующие действия:

1. Скачать, распечатать и заполнить бланк заявления на возврат.

2. Отправить скан или фото заполненного заявления на почтовый адрес: kassa@kto72.ru

Для возврата билета, купленного в кассе или у распространителей, вам необходимо обратиться:

г.Тюмень - Тюменская филармония (ул. Челюскинцев, 45). Режим работы кассы с 10.00 до 20.00, без перерыва и выходных

г.Тобольск - Тобольский драматический театр им. П.П. Ершова (4 микрорайон, 66). Режим работы кассы с 10:00 до 18:00, перерыв с 14:00 до 16:00.

Тюменское концертно-театральное объединение приносит свои извинения за доставленные неудобства.

На фестивале "Лето в Тобольском кремле" БУДЕТ БЕЗОПАСНО!

Мы очень ждали этого события и готовы провести его с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

Все концерты фестиваля проходят в соответствии с "Методическими рекомендациями по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции при осуществлении деятельности театров и концертных организаций", утвержденных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 21.07.2020 года.