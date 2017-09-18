Тюмень за день: 18 сентября

В крупных торговых центрах Тюмени пройдут бесплатные концерты классической музыки

Перед началом нового концертного сезона Тюменский филармонический оркестр подарит горожанам два выступления. 22 сентября в 20:00 мы услышим сочинения выдающихся композиторов в торгово-развлекательном центре "Сити Молл" (улица Тимофея Чаркова, 60), а вечером 23 сентября в это же время оркестр представит концертную программу в ТРЦ "Кристалл" (улица Дмитрия Менделеева, 1А).

Победитель караоке-турнира "Лучший голос Тюмени" сможет записать песню

Первый городской караоке-турнир "Лучший голос Тюмени" состоится 1 октября в самом вкусном караоке-клубе "AvenЮ". Победитель получит возможность записать песню на базе студии звукозаписи. Специальный гость - жизнерадостная звезда интернета и инстаграма София Броян.

Тюменские дзюдоисты стали чемпионами России

Представители Центра олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" Дарья Давыдова и Иван Воробьёв завоевали золото в Личном чемпионате России по дзюдо среди мужчин и женщин, который проходит в Нальчике.

Лидеры российского бизнеса проведут Дни знаний для тюменских предпринимателей

26 и 27 сентября в Тюмени состоится V федеральный бизнес-форум "Дни знаний для предпринимателей". Эксперты федерального уровня и лидеры российского бизнеса на восьми тематических площадках рассмотрят самые современные тренды и решения в области менеджмента, маркетинга и продаж, финансов, лидерства, отношений с государством с учётом особенностей малого и среднего бизнеса Тюменской области. Ожидается участие в работе форума Губернатора Тюменской области Владимира Якушева.

В Тюмень вернулось ненастье

По прогнозу виртуальных синоптиков, в Тюмени закончились последние теплые дни осени, на смену им пришли дожди и похолодание.