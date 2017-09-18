В Тюмень вернулось ненастье

По прогнозу виртуальных синоптиков, в Тюмени закончились последние теплые дни осени, на смену им пришли дожди и похолодание.

Сегодня, 18 сентября, термометры покажут до 13 градусов выше нуля, пройдет дождь. Такая же погода сохранится во вторник. В среду воздух прогреется до 19 градусов тепла, однако осадки не прекратятся.

В четверг, по предварительному прогнозу, температура вновь упадет до плюс 11 градусов в светлое время суток, а в конце недели не превысит 8 градусов, при этом ожидаются ежедневные дожди.